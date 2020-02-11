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Aşırı Sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi, Merkel Hakkında Suç Duyusunda Bulunacak

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Björn Höcke, Başbakan Angela Merkel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Aşırı Sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi, Merkel Hakkında Suç Duyusunda Bulunacak

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Björn Höcke, Başbakan Angela Merkel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

11 Şubat 2020 Salı 15:45
Aşırı Sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi, Merkel Hakkında Suç Duyusunda Bulunacak

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Thüringen Eyalet Meclis Grubu Başkanı Björn Höcke, Başbakan Angela Merkel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Höcke, sosyal medya hesabından, ''Eyalet başbakanını zorlaması nedeniyle Merkel aleyhine suç duyurusunda bulunuyorum.'' paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımın ardından AfD Genel Merkezi de ''zorlama'' şikayetiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Alman medyasına değerlendirmede bulunan bazı uzmanlar, bunu tamamen gündem yaratma ve taktik amaçlı bir hareket olarak nitelendirdi.

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THÜRİNGEN'DEKİ SEÇİM
Thüringen Eyalet Meclisinde AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik Partili meclis üyeleri iş birliği yapmış ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich'i başbakan seçmişlerdi. 
Başbakan Angela Merkel de Afrika ziyareti sırasında bu seçimi sert bir dille eleştirmiş ve ''Bu affedilemez bir süreç'' ifadesini kullanmıştı.
Merkel seçimin yenilenmesi çağrılarına da destek vermiş, ardından Thüringen Başbakanı seçilen FDP'li siyasetçi Kemmerich istifa etmişti.
 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 19:17
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