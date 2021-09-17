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Aşıları tamamlanan kişilerin AB'de seyahat edebileceği ülke sayısı artıyor

Avusturya, Hollanda, İspanya, Yunanistan ve Macaristan, Sinovac yaptıranları da kabul ediyor

17 Eylül 2021 Cuma 12:30
Aşıları tamamlanan kişilerin AB'de seyahat edebileceği ülke sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tamamlayan Türk vatandaşlarına uzun bir sürenin ardından kapılarını açan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri çoğalıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle birçok AB ülkesi, seyahat vizesi başvurularını durdurmuş, vizesi olan ya da vizesiz seyahat edebilen pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının dahi girişlerine yasak getirmişti.
Yalnızca ülkelerinde oturum hakkı bulunan kişilerin ülkeye girişlerine izin veren ülkeler, son haftalarda kurallarını esnetti.
Yeni durumda AB Komisyonunun 19 Ağustos'taki Türkiye'nin aşı sertifikasına verdiği denklik ve Avrupa ülkelerinde artan aşılanma oranı etkili oldu.
AB kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan, "Avrupa'nın kalbi" konumundaki Belçika, bu ülkelerin başında geliyor. Uzun süredir Türkiye'den seyahatlere yalnızca zorunlu durumlar için izin veren Belçika, bordo renkli umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları için vize başvuru sürecini yeniden başlattı.
AB'nin tanıdığı ve Türkiye'de uygulanan Pfizer-Biontech aşısından iki doz yaptıran vatandaşlara vize alarak ülkeye giriş hakkı yeniden doğarken gri renkli hizmet pasaportu ve yeşil renkli hususi pasaport sahipleri de söz konusu şekilde aşılarını tamamlamışlarsa Belçika'ya seyahat edebiliyor.


FRANSA
Fransa, Türkiye'yi kırmızı bölge olarak sınıflandırsa da AB'nin İlaç Düzenleyicisi EMA tarafından onaylı Pfizer-Biontech aşısını tamamlayanları giriş yasağından muaf tutuyor.
Çin'in ürettiği Sinovac aşısını yaptırmış kişilerin ise girişlerinde mücbir sebep aranıyor. Ayrıca negatif test sonucu ibraz etmeleri ve 10 günlük karantina şartı isteniyor.


ALMANYA
Almanya da Pfizer-Biontech aşısını tamamlamış Türk vatandaşlarının seyahatlerine izin veriyor.
Koruma için gerekli olan son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması şartıyla girişleri mümkün kılan Almanya, halihazırda geçerli bir vizesi ya da vizesiz seyahat hakkı olan kişilerin istisnai durumlar dışında girişlerine izin veriyor.

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Almanya'ya seyahat etmek isteyen kişilerin, söz konusu istisnai durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Sınır kapılarındaki polisler, sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalacağı gün sayısı kadar gün başına 45 avro para bulundurma koşulu arayabiliyor.
Romanya da iki doz Pfizer-Biontech aşısı olanlara gri ve yeşil pasaportla girişlere izin veriyor ve turistik vize başvurularını kabul ediyor.


SİNOVAC'I DA TANIYAN ÜLKELER
Avusturya'nın Türkiye gibi turuncu listeye aldığı ülkelere yönelik seyahat düzenlemesine göre, vizesi ya da vizesiz girişe hak tanıyan pasaporta sahip kişiler, hem Pfizer-Biontech hem de Sinovac aşısından iki doz yaptırma şartıyla ülkeye giriş yapabiliyor.
Son dozun üzerinden 14 gün geçme şartıyla ülkeye girebilen kişilere karantina uygulanmıyor.
Aynı uygulama Hollanda'da da geçerli.
Yunanistan'da oturma izni veya vizesi olan umumi pasaport sahipleri ile hususi, servis ve diplomatik pasaportu olanlar, son 72 saat içerisinde yaptıracakları PCR testinin negatif olması halinde Yunanistan'a giriş yapabiliyor.
Diğer yandan herhangi bir aşıya ait sertifikası bulunan Türk vatandaşları, pasaportunun türüne göre gerekli şartları sağlamak koşuluyla PCR testi zorunluluğu olmadan Yunanistan'a girebiliyor.
Macaristan, Türkiye ile vardığı aşı sertifikası anlaşması uyarınca Türkiye'de uygulanan herhangi bir aşıdan iki doz yaptıran vatandaşları kabul ediyor.
İspanya da yaz başından bu yana vize başvurusu alıyor. Vizesi olan ya da yeşil ile gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarını yaptırdıkları aşı çeşidi fark etmeksizin ülkeye alıyor.

 

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Son Güncelleme: 17.09.2021 13:10
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