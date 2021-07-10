"Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin"

Ülkeler, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için çabalarına devam ederken, aşıların işe yaraması için yapılan çağrılar da sürüyor. Rusya'ya 1000 km'den daha yakın bir bölge bulunan Saratov'da Sağlık Bakanlığı tarafından ilginç bir uyarıda bulunuldu. Bakanlık, aşı olan kişilerin hemen ardından cinsel ilişkiye girmelerinin, kişiyi yoracağını belirtti.

"STRES RİSKİNE GİRMEYE DEĞMEZ"

Saratov Sağlık Bakanı Yardımcısı Denis Grayfer, seksin "çok enerji tüketen bir aktivite" olduğunu ve aşı olduktan sonra artan stres riskine değmediğini söylerken, ne kadar süre cinsel ilişkiye girilmemesi gerektiği yönünde bir açıklamada bulunmadı.

SPUTNİK V DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını geliştiren kurumun başkanı Alexander Gintsburg da daha önce aşılamadan sonra fiziksel aktivitelerin kişileri çok fazla zorlamadığı sürece yasak olmadığını açıklamıştı.

ALKOL TÜKETİMİ DE TAVSİYE EDİLMİYOR

Yorucu fiziksel aktivitenin yanı sıra, Rusya'daki resmi açıklamalar, aşılananların üç gün boyunca saunalar, alkol tüketimi gibi durumlardan kaçınmaları gerektiği yönünde.