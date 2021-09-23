Aşı yaptırmayanlar mutasyonların önünü açıyor

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19'a karşı çift doz aşılanma oranları ve vaka sayılarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın şu an sağlık hizmetlerini aksatacak düzeyde sıkıntı yaratmadığını vurgulayan Surel, ülkelerde dönem dönem vaka sayılarındaki artış sağlık hizmet kapasitesini zorlayacak sınıra yaklaştığında "kapanma" tedbirlerinin gündeme alındığına dikkati çekti.

Türkiye'de salgınla mücadelede hiçbir hastanın hastane kapısından çevrilmediğine, Kovid-19 hastalarının yoğun olduğu dönemlerde dahi rutin sağlık hizmetlerinin sürdüğüne işaret eden Surel, "Bizler ülkemizde rutin sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde bir aksama olmamasının gayreti içerisindeyiz. Şu anda şükürler olsun rutin sağlık hizmetlerimizi aksatacak bir durum yok. Böyle bir şeyin hiç yaşanmaması için de vaka sayılarını olabilecek en aşağı seviyelerde tutmak gayretinde olmalıyız." dedi.

Surel, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiği anımsatılarak, Türkiye'de Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın ne zaman yakalanabileceğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Teorik olarak aslında hastalığı geçiren ve aşılananların toplamı yüzde 50'nin üzerine çıktığında pandemi etkisinin kırılması gerekiyordu. Salgınlara ilişkin bildiğimiz, klasik bilgi bu. Ancak Kovid-19 pandemisi yeni şeyleri de bize öğretiyor, mutasyonlar aşılanmayan bireyler sebebiyle hızla devam ediyor. Her mutasyon aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak. O yüzden bir an evvel yüksek oranda çift doz aşılanmalara ulaştığımız zaman güvenli bir ortama da kavuşacağız."

Surel, "Toplumumuzun bilinçlenmesi, bilim dışı söylemlere itibar etmemesi çok önemli. Bunu da Sağlık Bakanlığımızın günlük bilgilendirmeleri, şeffaf paylaşımları ve medya sayesinde büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum. Ülkemizin en kısa zamanda çift doz aşılanmada da masmavi bir haritaya sahip olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.