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Aşı sertifikası uğruna bunu da yaptılar!

İtalya'da bir adam aşı sertifikası alabilmek için "sahte kolla" aşı yaptırmaya gitti. Silikon kolu fark eden hemşire durumu yetkililere bildirdi.

05 Aralık 2021 Pazar 09:00
Aşı sertifikası uğruna bunu da yaptılar!

İtalya'nın Biella kasabasında 50'li yaşlarındaki adam, gerçek kolunu kaplayan silikon bir kalıpla aşı merkezine gitti.

Aşıyı yapacak olan hemşire, adamın ten rengiyle kolunun uyumsuz olduğunu fark etti.

Hemşire, kolda damar izi de göremeyince şüphelenerek adamdan gömleğini tamamen çıkarmasını istedi. Bir süre direnen ve hemşireyi aşıyı yapmaya ikna etmeye çalışan adamın, silikondan yapılma sahte bir kolla aşı yaptırmaya gittiği ortaya çıktı.

Hemşireyi ikna etmeye çalıştı

Hemşire yerel basına, kolunu sıvadığında cildinin "kauçuk ve soğuk" olduğunu ve pigmentin "çok hafif" olduğunu söyledi.

La Repubblica'nın haberine göre, adam fark edildikten sonra hemşireyi göz yumması için ikna etmeye çalıştı. Ancak dolandırıcılıktan polise ihbar edildi.

"Yargıya hesap verecek"

Bölgesel hükümetin başkanı Alberto Cirio da olayı "bu kadar vahim bir durum olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka" diye niteledi.

Cirio, söz konusu şahsın pandemide büyük fedakarlıklar yapan topluma karşı eyleminin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve "şimdi yargıya hesap verecek" dedi.

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Yeni tedbirler sonrası ilk sahtekarlık olmayabilir

La Repubblica gazetesi, bu vakanın türünün tek örneği olmayabileceğini yazdı. Twitter'da, Amazon'da satışa sunulan, sahte kolları ve boynu olan bir silikon erkek göğüs yarım vücut takımı paylaşarak "Bununla gidersem anlarlar mı? İğne koluma ulaşmasın diye belki silikonun altına fazladan kıyafet de giyerim" yazdığı belirlendi. Daha sonra silinen bu mesajın Biella'daki adama ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İddiaya göre, adam İtalya'daki COVID belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırılan bir sağlık çalışanı.

İtalya'da "süper yeşil pasaport" zorunluluğu var

Sıra dışı sahtekârlık girişimi, İtalya'da aşı yaptırmamış olanlara daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamasına birkaç gün kala gerçekleşti.

Ağustos ayından bu yana İtalyanlar, tren istasyonlarına, sinemalara, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına erişmek için aşı belgesi, negatif test veya virüsten kurtulma belgesi gösteren bir COVID "yeşil pasaportuna" ihtiyaç duyuyorlar.

Ancak Pazartesi gününden itibaren bu faaliyetler, yalnızca aşılanmış veya yakın zamanda COVID'den iyileşmiş olanlar için geçerli olan "süper yeşil pasaporta" sahip olanlarla sınırlı olacak.

Biella'da yaşanan sahte kolla aşı yaptırma girişimi sonrası bölge sağlık idaresinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde benzer olaylar yaşanıyor çünkü şu an ilk doz için gelenler esasen 3 kategoride yer alıyor: Belgeli bir sağlık sorunu nedeniyle aşıyı erteleyenler, aşı hakkında şüpheleri olan ancak daha sonra ikna olanlar, ya da hala aşı karşıtı olan ancak Yeşil Pasaport'a ihtiyacı olduğu için böyle şeyler icat edenler."

Aşı geçiş kuralları, son haftalarda birçok İtalyan şehrinde protestolara yol açtı.

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