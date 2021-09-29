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Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki hastane zinciri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 175 çalışanının işine son verdi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

Kuzey Carolina merkezli hastane zinciri Novant Health, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı zorunluluğuna uymayan 175 sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.
Sağlık kuruluşu, tıbbi veya dini muafiyeti olan çalışanları için ise haftalık Kovid-19 testi, kurum içinde N95 maskesi ve göz koruması kullanmaları zorunluluğunu uygulamaya soktu.
35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını, buna rağmen aşı olmayı kabul etmeyenlerin iş sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.
Novan Health, ilk olarak 22 Temmuz'da çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğuna dair bir duyuru yapmış ve tam olarak aşılanmaları için 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

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Çalışanlarına Kovid-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas'taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, en az 100 çalışanı olan iş yerlerinde koronavirüs aşısını zorunlu kılarken geçen ay, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan federal yardımların kesileceğini açıklamıştı.

 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 09:58
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