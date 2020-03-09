Arnavutluk\'ta İlk Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi

Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): Arnavutluk'ta, İtalya'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Floransa bölgesinden Tiran'a gelen Arnavutluk vatandaşı baba ve oğulda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Sağlık kurumlarının bu iki vakada klinik ve epidemiyolojik protokolü izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19'un etkili olduğu ülkelerden gelen ve gribe benzer semptomlara sahip vatandaşlara ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulunuldu.
Kovid-19 tespit edilen kişilerin durumunun stabil olduğu ve bulaşıcı hastalıklar hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, baba ve oğlun temas kurdukları kişilerin de testlere tabi tutuldukları vurgulandı.
(AA/FG)