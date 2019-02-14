Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101363
ALTIN
222.967
DOLAR
5.3054
STERLİN
6.7800
EURO
5.9789
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 KG KAÇAK TÜTÜN ELE...
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
LEFKE VE BAFRA'DA HIRSIZLIK
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha...
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
banner282

Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama\'ya Boyalı Protesto

Tiran, 14 Şubat 19 (.): Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama\'ya boya attı.

Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama\'ya Boyalı Protesto

Tiran, 14 Şubat 19 (.): Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama\'ya boya attı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:42
Arnavutluk Meclisinde Başbakan Rama\'ya Boyalı Protesto

Tiran, 14 Şubat 19 (.): Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama\'ya boya attı.

Kuzey Makedonya\'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, Paloka\'nın Rama\'ya boya atması gerginliğe neden oldu. Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Paloka\'nın uzaklaştırılmasından sonra oturuma bir süre ara verdi.

Aranın ardından yeniden başlayan oturumda, Kuzey Makedonya\'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokol 130 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Arnavutluk Meclisindeki oturuma Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de katıldı.

Daha önce Yunanistan ve Slovenya da Kuzey Makedonya\'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolü onaylamıştı. 

(AA/RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi
Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi
Nasa Mars Keşif Aracı Opportunıty'ye Veda Etti
Nasa Mars Keşif Aracı Opportunıty'ye Veda Etti
Abd Temsilciler Meclisi, Abd'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini Öngören Yasa Tasarısını Kabul Etti
Abd Temsilciler Meclisi, Abd'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Desteği Kesmesini Öngören Yasa Tasarısını Kabul Etti
Ab Telif Hakkı Düzenlemesinde Uzlaştı
Ab Telif Hakkı Düzenlemesinde Uzlaştı
Çin Ve Abd Ticari Müzakereleri Pekin'de Başladı
Çin Ve Abd Ticari Müzakereleri Pekin'de Başladı
Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı…5 Kişi Öldü
Boko Haram Nijerya'da Seçim Konvoyuna Saldırdı…5 Kişi Öldü
Suudi Arabistan, Ab'nin Kararını Esefle Karşıladı
Suudi Arabistan, Ab'nin Kararını Esefle Karşıladı
Cezayir, Fransa'dan Çöldeki
Cezayir, Fransa'dan Çöldeki "nükleer Atıklarını" Toplamasını İstedi
Abd, Venezuela Konusunda Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor
Abd, Venezuela Konusunda Tüm Seçenekleri Değerlendiriyor
Liberya’da Maden Ocağında Göçük
Liberya’da Maden Ocağında Göçük

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim