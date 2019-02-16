Arnavutluk'ta eylem yapan muhalifler hükümet binasına saldırdı

Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran'da erken seçim talebiyle sokaklara indi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) liderliğinde düzenlenen eylemde, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin bulunduğu hükümet binasına girmek isteyen bazı göstericiler polisle karşı karşıya geldi.

Molotof kokteyli fırlatan ve binanın kapı ve pencerelerini kıran eylemcilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Eylemin organizatörlerinden Demokratik Parti lideri Lulzim Basha, Arnavutluk'un derin ekonomik ve siyasi kriz içinde olduğunu savundu.

Basha, "Suç çetesi ve çıkarcılar tarafından ele geçirilen hükümet ekonomik çöküşe ve işsizliği neden oldu. Bunun bedeli olarak yüz binlerce Arnavut işini kaybetti. Çok sayıda insan kaçak yollardan AB'ye veya ABD'ye göç etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurumlar muhalefete eylemlerinin barışçıl geçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Avrupa Birliği'ne üye olma yolundaki Arnavutluk, Brüksel'in bu yıl tam üyelik müzakerelerini başlatmasını umuyor.

Arnavutluk Meclisinde, 14 Şubat'ta düzenlenen oturumda da DP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Edi Paloka, Başbakan Edi Rama'ya boya atmıştı.

Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine kabulüne ilişkin protokolün oylanması için düzenlenen oturumda, Paloka'nın Rama'ya boya atması gerginliğe neden olmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Paloka'nın uzaklaştırılmasından sonra oturuma bir süre ara vermişti.