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Arjantinli futbolcu Sala'nın bulunduğu düşen uçaktaki ceset çıkarıldı

Arjantinli futbolcu Sala'nın bulunduğu düşen uçaktaki ceset çıkarıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Arjantinli futbolcu Sala'nın bulunduğu düşen uçaktaki ceset çıkarıldı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu uçakta rastlanan cesedin çıkarıldığı bildirildi. İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Departmanı (AAIB), kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin Sala'ya ait olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Fransa'nın Nantes şehrinden İngiltere'nin Cardiff şehrine giderken Manş Denizi'nde radardan kaybolan Sala ve pilotunun bulunduğu uçağın yeri geçtiğimiz pazar tespit edilmişti. Guernsey şehri yakınlarında bulunan uçak enkazının içinde bir vücuda rastlanılmıştı.

Kazanın ardından kötü hava şartlarından dolayı durdurulan arama çalışmaları Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada toplanan 260 bin sterlin sayesinde yeniden başlatılmıştı. Kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, Arjantinli oyuncuyu 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (17 milyon euro) bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti.

Anahtar Kelimeler:
SalaArjantin
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