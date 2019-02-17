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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala son yolculuğuna uğurlandı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala son yolculuğuna uğurlandı

17 Şubat 2019 Pazar 10:05
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala son yolculuğuna uğurlandı

Fransa'dan Galler'e gittiği sırada uçağı denize düşen ve hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, büyüdüğü Progreso kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden futbolcunun ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kentin sakinleri de giydikleri siyah ve kırmızı formalarla cenaze törenine katıldı. Sporcunun hayranları da "Asla yalnız yürümeyeceksin Emi" pankartlarıyla seremoniye katıldı.

Törenin ardından Sala'nın naaşı, yakınlarının son bir defa vedalaşması için bir spor salonuna getirildi. Akşam üzeri Santa Fe'ye nakledilen Sala'nın cansız bedeni, krematoryumda yakıldı.

Fransız Nantes takımından İngiliz Cardiff City takımına 15 milyon sterline transfer olan Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu küçük uçak kaza yapmış ve oyuncunun akıbetinden uzun süre haber alınamamıştı.

Yapılan özel araştırma sonucunda Manş Denizi dibinde bulunan enkazdan çıkarılan cesedin inceleme sonucunda Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala
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