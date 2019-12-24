banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113094
ALTIN
285.100
DOLAR
5.9432
STERLİN
7.6839
EURO
6.5885
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU

Arjantin'de Kitap Çalmakla Suçlanan Meksikalı Büyükelçi İstifa Etti

MEKSİKA HÜKÜMETİ HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU ALVAREZ, İSTİFA EDEN BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİSİ VALERO\'NUN BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ NEDENİYLE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI YAŞAYABİLECEĞİNE İLİŞKİN SAĞLIK RAPORU YAYIMLADI

Arjantin'de Kitap Çalmakla Suçlanan Meksikalı Büyükelçi İstifa Etti

MEKSİKA HÜKÜMETİ HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU ALVAREZ, İSTİFA EDEN BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİSİ VALERO\'NUN BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ NEDENİYLE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI YAŞAYABİLECEĞİNE İLİŞKİN SAĞLIK RAPORU YAYIMLADI

24 Aralık 2019 Salı 08:09
Arjantin'de Kitap Çalmakla Suçlanan Meksikalı Büyükelçi İstifa Etti

MEKSİKA HÜKÜMETİ HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU ALVAREZ, İSTİFA EDEN BUENOS AİRES BÜYÜKELÇİSİ VALERO'NUN BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ NEDENİYLE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI YAŞAYABİLECEĞİNE İLİŞKİN SAĞLIK RAPORU YAYIMLADI
Bogota, 24 Aralık 19 (.): Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero istifa etti. 
Meksika hükümeti Halkla İlişkiler Sorumlusu Roberto Velazco Alvarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın, 26 Ekim'de 10 dolarlık kitap çalmakla suçlanmasının ardından ülkeye çağrılan Valero'nun "sağlık nedenleriyle" istifasını kabul ettiğini duyurdu. 
Alvarez, Valero'nun sağlık durumuna ilişkin de rapor paylaştı. Beynin ön tarafındaki tümörün çıkarılması dolayısıyla doku kaybı oluştuğuna dikkatin çekildiği raporda, Valero'nun bu durumdan ötürü bazı davranış bozuklukları yaşayabileceği belirtildi. 

banner317
Dışişleri Bakanı Ebrard da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ricardo Valero büyük bir kişilik ve şu anda nörolojik tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. 
Arjantin basınında 8 Aralık'ta çıkan görüntülerde, 77 yaşındaki Valero'nun ünlü bir kitapçıda raftan aldığı kitabı gazetenin arasına koyması ve ücretini ödemeden çıkarken alarmın çalması üzerine güvenlik görevlileri tarafından durdurulması yer almıştı. Kitabevinin, hakkında şikayette bulunduğu büyükelçi, Meksika hükümeti tarafından geri çağrılmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)
 

Son Güncelleme: 24.12.2019 11:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Savunma Bakanı Hatemi Husilerin Tahran Büyükelçisiyle Görüştü
İran Savunma Bakanı Hatemi Husilerin Tahran Büyükelçisiyle Görüştü
İsrail Mahkemesi, Yahudi Yerleşimcilerden Filistinli Ailenin Evini Boşaltmasını İstedi
İsrail Mahkemesi, Yahudi Yerleşimcilerden Filistinli Ailenin Evini Boşaltmasını İstedi
Gazze Ablukasında Ekonomik Açıdan En Kötü Yıl 2019 Oldu
Gazze Ablukasında Ekonomik Açıdan En Kötü Yıl 2019 Oldu
İsrail Dışişleri Bakanı Katz:
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: "türkiye-libya Anlaşmasına Karşıyız"
Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi
Rusya'da Su-57 uçağının düştüğü iddia edildi
Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış
Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Asker Öldü
Afganistan'da Taliban Saldırısında 7 Asker Öldü
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Filistinli Başpapaz Hanna:
Filistinli Başpapaz Hanna: "zehirlenmemde Belirtiler İsrail'i Gösteriyor"
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim