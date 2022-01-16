Arjantin’de gergedan böceği istilası

La Pampa eyaletinde yer alan Santa Isabel, Telen, Victoria ve Carro Quemado kentlerinde birçok ev, park ve bahçe, binlerce gergedan böceği tarafından istila edildi.

Böcekler, gündüz güneşten saklanmak için çatı aralarına gizlenirken, bazı bölge sakinleri böceklerin ağırlığı sebebiyle evlerinin çatılarında hasar oluştuğunu ve kanalizasyon sisteminin tıkandığını bildirdi.

Santa Isabel Belediye Başkanı Christian Echegaray, böceklerin dolu gibi çatılara düştüğünü, trafikte araçların camlarına çarptığını söyledi.

Böcekleri şehirden uzak yerlere taşıyorlar

Bölge halkı ise yaşam alanlarını istila eden böceklerden kurtulmak için her yolu deniyor.

Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarından, bahçelerinden ve havuzlarından toplayarak kutulara doldurdukları böcekleri şehirden uzak yerlere bırakıyor.

Böceklerden kurtulmak için sokak aydınlatmaları kapatıldı

Yetkililer, geceleri ışığa yönelen böceklerden kurtulmak için şehir aydınlatmalarını kapalı tuttuklarını ve şehirden uzak noktalarda variller içerisinde ateş yaktıklarını ifade etti.