Arjantin Ve Uruguay\'da Büyük Çaplı Elektrik Kesintisi...

Ankara, 16 Haziran 19 : Arjantin ve Uruguay'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin yaklaşık 48 milyon insanı etkilediği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden olan Edesur'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Arjantin ve Uruguay'ı enerjiden mahrum bıraktığı kaydedildi.

Şirketin sözcüsü Alejandra Martínez ise böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarına işaret etti.

Arjantin'de yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan kesintinin Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkilediği kaydedildi.

Kesintinin, elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. İki ülkedeki kesintinin yaklaşık 48 milyon kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Bu arada, Arjantin'in bazı bölgelerinde halk, yerel seçim için oy kullanmaya hazırlanırken enerji kesintisiyle karşılaştı. Kesinti nedeniyle tren ve metro seferlerinin durduğu ve trafik lambalarının çalışmadığı vurgulandı.

(AA/SEL)

