Arjantin Sermaye Kontrolü Uygulamaya Başladı

ÜLKEDE VARLIK GÖSTEREN BANKALAR VE ŞİRKETLER, YILSONUNA KADAR DÖVİZ ALIMI VE YURT DIŞINA DOLAR AKTARIMI İÇİN MERKEZ BANKASINDAN İZİN İSTEYECEK

Buenos Aires, 2 Eylül 19 (.): Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.

Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak.

Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.



Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, piyasalarda yüksek oranda döviz sirkülasyonunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanıyor.Öte yandan, BCRA'dan yapılan açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.(AA/DOĞ/HÖ)