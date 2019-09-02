banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.555
DOLAR
5.8242
STERLİN
7.0911
EURO
6.4005
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
BİR KİŞİ YARALANDI
banner307

Arjantin Sermaye Kontrolü Uygulamaya Başladı

ÜLKEDE VARLIK GÖSTEREN BANKALAR VE ŞİRKETLER, YILSONUNA KADAR DÖVİZ ALIMI VE YURT DIŞINA DOLAR AKTARIMI İÇİN MERKEZ BANKASINDAN İZİN İSTEYECEK

Arjantin Sermaye Kontrolü Uygulamaya Başladı

ÜLKEDE VARLIK GÖSTEREN BANKALAR VE ŞİRKETLER, YILSONUNA KADAR DÖVİZ ALIMI VE YURT DIŞINA DOLAR AKTARIMI İÇİN MERKEZ BANKASINDAN İZİN İSTEYECEK

02 Eylül 2019 Pazartesi 06:59
Arjantin Sermaye Kontrolü Uygulamaya Başladı

ÜLKEDE VARLIK GÖSTEREN BANKALAR VE ŞİRKETLER, YILSONUNA KADAR DÖVİZ ALIMI VE YURT DIŞINA DOLAR AKTARIMI İÇİN MERKEZ BANKASINDAN İZİN İSTEYECEK
Buenos Aires, 2 Eylül 19 (.): Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.
Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak.
Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

banner317
Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, piyasalarda yüksek oranda döviz sirkülasyonunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanıyor.
Öte yandan, BCRA'dan yapılan açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.
(AA/DOĞ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı
Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan Muhafazakar Parti Milletvekillerine 'partiden ihraç' uyarısı
İran “Keyan“ı tanıttı
İran “Keyan“ı tanıttı
Dorian kasırgasının şiddeti kategori 5'e yükseldi
Dorian kasırgasının şiddeti kategori 5'e yükseldi
ABD-Taliban görüşmesi sona erdi
ABD-Taliban görüşmesi sona erdi
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye ilerliyor
İran'dan ABD'ye rest: İstediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız
İran'dan ABD'ye rest: İstediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız
İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi
İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim