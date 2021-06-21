banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Covid-19'dan taburcu olan bir kişinin ‘Kara Mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:15
Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!
banner337

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra ‘Kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Covid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU

banner341
Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Covid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliniğine başvurduğunu açıkladı.

9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Covid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.

KARA MANTAR

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti. Covid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kara MantarArjantin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor
Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı
Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
Kraliçe at yarışlarında
Kraliçe at yarışlarında
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı
Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı
Hint yetkiliden uyarı
Hint yetkiliden uyarı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim