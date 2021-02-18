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Arjantin'de kadın cinayetleri karşıtı gösteriler düzenlendi

Arjantin'in birçok şehrinde, 8 Şubat'ta eski sevgilisi olan polis tarafından öldürülen Ursula Bahillo için adalet ve kadın cinayetlerinin sona ermesi talebiyle adliyelerin önünde gösteriler yapıldı.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:30
Arjantin'de kadın cinayetleri karşıtı gösteriler düzenlendi
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Feminist grup Ni Una Menos'un (Biri Bile Eksilmeyecek) çağrısıyla toplanan göstericiler, başkent Buenos Aires'in merkezindeki adliyenin önünde "Ursula için, herkes için" sloganıyla protesto düzenledi.
Çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi, sloganlar atarak kadın cinayetlerini reddetti. Göstericiler, ellerinde "Şiddet ve kadın cinayetlerine yeter", "Bizi öldürmeyi bırakın", "Biri bile eksilmeyecek" yazılı dövizler taşıdı.
Öğleden sonra başlayan gösterinin ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

URSULA CİNAYETİ
Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Rojas kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ursula Bahillo, polis memuru olan eski sevgilisi Matias Ezequiel Martinez tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Ursula ve annesi, Martinez'in şiddet uygulaması ve tehdit etmesi nedeniyle polise onlarca kez şikayette bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı.
Ölümünün ardından Ursula'nın, arkadaşına gönderdiği ve Martinez'den ölüm tehdidi aldığı yönündeki mesajlar ortaya çıkmıştı.

 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 12:20
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