Arjantin'de binlerce kişi kürtajın tamamen yasaklanması için yürüdü

Latin Amerika ülkesi Arjantin'de kürtajın tamamen yasa dışı ilan edilmesini isteyen binlerce eylemci, başkent Buenos Aires'te gösteri düzenledi.

Yürüyüşe katılan eylemciler, hem fetüsün hem de annenin hayatının korumaya ihtiyacı olduğunu belirterek, düzenledikleri gösteriye, "İki Yaşamın Savunması" adını verdi. Gösterinin organizatörlerinden Carlos Lorenzo, "Yaşamayı savunmalıyız ve parlamento üyelerine de Arjantin'in yaşama yanlısı olduğunu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Arjantin Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da 2018 yılında yapılan bir oylama ile hamileliğin 14üncü haftasına kadar isteğe bağlı kürtaja izin veren yasa tasarısı 31'e karşı 38 oyla reddedilmişti.

Ancak ülkede uzun süredir tartışılan ve kürtaj hakkı yanlıları ile karşıtlarını sık sık protestoların eşiğine getiren mesele çözümlenebilmiş değil.Kürtaj hakkının isteğe bağlı olmasını talep eden ve bunun yasal hale getirilmesini isteyen eylemciler, geçen ay Buenos Aires'te on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Anne hayatını tehlikeye atan sağlık gerekçesi dışında kürtajın yasak olduğu Güney Amerika ülkesinde Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda 350 bin civarında yasa dışı kürtaj işlemi yapıldığı tahmin ediliyor.

Ancak insan hakları örgütleri, bu sayının her yıl yarım milyonu bulduğunu belirtiyor.Bununla birlikte her yıl binlerce kadın, güvenli olmayan kürtajlar ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durum, ülkede kadın ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olarak görülüyor