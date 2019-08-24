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Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Çeşitli sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar ve bazı sol görüşlü grupların katılımıyla yüzlerce kişi, Bolsonaro'nun politikalarını ve Amazonlar'da çıkan yangınlara gerekli müdahalenin yapılmamasını Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Çeşitli sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar ve bazı sol görüşlü grupların katılımıyla yüzlerce kişi, Bolsonaro'nun politikalarını ve Amazonlar'da çıkan yangınlara gerekli müdahalenin yapılmamasını Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde protesto etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 06:50
Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Arjantin'de, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara müdahale edilmemesi ve Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlar ve bazı sol görüşlü grupların katılımıyla yüzlerce kişi, Bolsonaro'nun politikalarını ve Amazonlar'da çıkan yangınlara gerekli müdahalenin yapılmamasını Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde protesto etti.Göstericiler, "Amazonları kurtarın", "Bolsonaro gitmeli" gibi sloganlar atarak, ellerinde "Amazonların ormansızlaştırılmasına karşıyım" yazılı pankartlar taşıdı.Amazonlar'daki yangınların 16 gündür devam ettiğini hatırlatan göstericiler, Bolsonaro hükümetinin sorumluluk almaktan kaçındığını belirtti. Öte yandan, başta Avrupa ülkelerindeki Brezilya Büyükelçilikleri olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde Brezilya temsilcilikleri önünde Amazonlar'daki yangın ve Bolsonaro karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Öte yandan, Amazonlar'da iki haftadan fazla süredir devam eden yangınlar çevre ülkelere de sıçramış ve Bolivya ile Paraguay da yangına müdahale etmeye başlamıştı.

BREZİLYA'DAKİ ORMAN YANGINLARINDA BİR YILDA YÜZDE 83 ARTIŞ
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıklamıştı.
INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

BOLSONARO, ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI SUÇLAMIŞTI
Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

AMAZONLAR'DAKİ ORMAN TAHRİBATINDA BOLSONARO ETKİSİ

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Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.Bolsonaro, başkanlık seçimlerinden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.INPE'nin daha önce yayımladığı raporlarda Amazonlar'daki orman tahribatı bir yıl içerisinde yüzde 80'den fazla artış göstermişti. Enstitünün raporlarına öfkelenen Bolsonaro, raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve INPE'nin Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.
Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

 

Son Güncelleme: 24.08.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
Amazonlar YangınArjantin Amazonlar GösteriJair Bolsonaro Karşıtı Gösteri
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