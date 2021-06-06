Arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor

Arıların sayısı her geçen gün azalıyor.



Endişe verici son uyarı Güney Afrika'dan geldi.



Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörünün yanı sıra, arılar şimdi de mantar hastalığı sebebiyle ölüyor.







ABD'den taşınan bir mantar türü sebebiyle 2009'dan beri ülkedeki arıların üçte birinin öldüğü belirtiliyor.



Güney Afrikalı uzmanlar, bu hastalığın kovanlardaki peteklerin şeklini ve rengini değiştirdiğini söylüyor.

Binlerce bitki türü arılar tarafından polenleniyor.



Bilim insanları arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.