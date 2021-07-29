Araştırmaya göre, akıl hastalığı olan Kovid-19 hastalarında ölüm olasılığı daha fazla

Nursingpractice sitesinin haberine göre, JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan, Marsilya Üniversitesinden bir grup araştırmacının çalışmasında, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ağır akıl sağlığı bozuklukları olan hastaların ise Kovid-19'a karşı özellikle risk altında olduğunu ve zihinsel bozukluğu olmayan hastalara oranla virüsten ölme olasılıklarının 2-3 kat fazla olduğu sonucuna ulaştı.

Yedi ülkeden 19 binden fazla hasta kaydı ve 16 çalışmanın değerlendirildiği araştırmada, ağır veya hafif ruhsal bozuklukları olan kişilerde obezite ve yaş gibi risk faktörleri de yeniden dikkate alındığında virüs nedeniyle ölüm oranın daha yüksek çıktığı bulgusuna ulaşıldı.

Araştırmacılar, toplum sağlığı konusunda karar vericilerin, akıl sağlığı bozuklukları olan kişilerde hastalığı önleme, aşı kampanyası ve tedavi süreci konusunda öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim insanları, bipolar veya şizofreni gibi ağır akıl sağlığı bozukluklarına sahip kişilerin, bağışıklık sistemi farklılıklarının Kovid-19'a karşı daha yüksek risk ihtimalini açıklayabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, ileriki çalışmalarda genel ruh sağlığı bozukluklarına bakarak çıkarımda bulunmak yerine, her bir akıl hastalığının Kovid-19'a bağlı ölümle ilişkisine özel bakılması gerektiği belirtildi.