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Araştırma: Son 7 sene en sıcak yıl oldu

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, son 7 yıl, 1850'lerden bu yana dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, temmuz 2021'in bugüne kadar görülen en sıcak ay olduğunu söyledi.

14 Ocak 2022 Cuma 09:30
Araştırma: Son 7 sene en sıcak yıl oldu

ABD'deki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Berkeley Earth'ten bilim insanları, geçmişten günümüze küresel ısı değerlerini inceledi.

İncelemeye göre son 7 yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'lerden bu yana küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllar oldu.

Bilim insanları, 25 ülkede sıcakların üst düzeye çıktığını vurguladı.

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Bugüne kadarki en sıcak ay: Temmuz 2021

Artan sıcaklıkların 1,8 milyar insanı etkilediğini kaydeden bilim insanları, temmuz 2021'in bugüne kadar görülen en sıcak ay olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, 2021'de küresel sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın 1,1 ila 1,2 santigrat derece üzerinde olduğu tespitini paylaştı.

Araştırmacılar, fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının gezegeni temelden ve geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğinin altını çizdi.

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