Araştırma: Sesten hızlı uçaklar her 5 dakikada bir ses patlamasına yol açabilir

Gelişen teknolojinin etkisiyle sesten daha hızlı uçakların yaygınlaşması halinde Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da her 5 saniyede bir sonik patlamaların yaşanabileceği kaydedildi.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) yaptığı son araştırmada, sonik patlamaların yanı sıra 2035 yılına gelindiğinde uçak sektörünün çevre kirliliğine ve bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısını yaptı. Yetkililer özellikle ses kirliliğinin eskiye nazaran iki katından daha fazla artacağı uyarısında bulunuyor.

Raporda sonik patlamaların en çok İsrail, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı etkileyeceği kaydedildi. Bu bölgelerde günde ortalama 150-200 ses patlamasının yaşanabileceği belirtiliyor.

ICCT yetkilisi Dan Rutherford konuyla ilgili olarak "Şu anda sesten hızlı uçakların satış hedefi yakında bazı yasakların geleceğine ve bu durumun da çevreyle ilgili olumsuz sonuçların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki bin start-up şirketin sesten hızlı (süper sonik) uçaklarla havacılık sektörüne girmek istediğinin altı çizilen araştırmada, günde 5 bin uçuşun yapılacağı ve 160 havalimanının kullanılacağına dikkati çekildi. Raporda, Dubai Uluslalarası Havaalanı ve Londra Heathrow'da 300'den fazla sesten hızlı ticari uçuşun yapılacağı kaydedildi.

Concorde'un ticari hayatı 26 yıl sürdü

Sesten hızlı ilk ticari uçuşlar 1977 yılında yapıldı. Fransa-İngiltere ortaklığında geliştirilen Concorde uçakları normalde 12 saat süren Londra-New York seferini saatte 2000 kilometre hızı geçerek yaklaşık 3 saatte tamamlıyordu.

Çok fazla yakıt tüketmesi ve yolcu kapasitesinin azlığı sebebiyle Concorde uçaklarının biletleri ortalama 5000 dolar civarındaydı. Daha sonra yaşanan kazaların artması ve maliyet sebebiyle 24 Ekim 2003'te Londra-NewYork arasında yapılan son sefer sonrası sesten hızlı Concorde uçaklarının ticari hayatı sona erdi.