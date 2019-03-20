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Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor

Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor

Araştırmacılar esrar kullanan insanların psikoz geçirme riskinin kullanmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Amsterdam, Londra ve Paris başta olmak üzere dünyanın çeşitli şehirlerinde yürütülen uluslararası bir araştırmaya göre her gün düzenli olarak esrar kullananlar psikoz tipi hastalıklar geçirmede kullanmayanlara oranla 3 kat daha fazla risk altında.

Psikoz, çok ağır düzeyde yaşanan; halüsinasyon, sanrılar ve paranoyaya neden olan zihinsel bozukluk durumunu anlatan bir psikiyatrik bir hastalık.

Özellikle skunk gibi kuvvetli esrar türleri günlük kullanımda sıradan esrar türlerine göre zihinsel hastalıklar geçirme ihtimalini artırıyor. İçeriğinde yüzde 10'dan fazla psikoaktif madde olan kuvvetli esrar türleri düzenli kullanıldığı takdirde daha yoğun psikotik semptomlar görülmesine neden oluyor.

Amsterdam ve Londra ilk sıralarda
Araştırmada özellikle daha yoğun psikoaktif madde içeren esrar türlerine ulaşımın daha kolay olduğu Amsterdam ve Londra gibi şehirlerde psikotik hastalıklarla esrar kullanımı arasında daha kuvvetli bir bağlantı tespit edildi.

Uzmanlar The Lancet Psikiyatri dergisinde yayımlanan araştırmada bu bulguların ilk defa ortaya konduğunu ve uyuşturucu yasalarındaki değişimin halk sağlığı üzerindeki etkisinin üzerinde durulması gerektiğini ileri sürüyor.

Kanada gibi ülkelerin esrar kullanımını yasallaştırarak kullanımın yaygınlaşmasına ortam hazırladığı ve bunun sonucunda sağlık üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığına uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Esrar Psikoz
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