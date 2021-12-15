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Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir

ABD'de yapılan araştırmaya göre, küresel iklim değişikliği nedeniyle Dünya’nın ısınması, ülkedeki kış kasırgalarını daha güçlü hale getirebilir.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:20
Araştırma: Dünya ısındıkça ABD'de kış kasırgaları daha güçlü hale gelebilir

Amerikan Jeofizik Birliği Konferansı’nda, karbondioksit oranının artmaya devam etmesi durumunda, ABD eyaletlerinde ciddi yıkım ve can kayıplarına neden olan kış kasırgalarının, bu yüzyılın sonunda 9 kat daha güçlü hale gelebileceği söylendi.

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ABD’nin Kentucky eyaletindeki Mayfield şehrini vuran kasırgadan önce kaleme alınan araştırma, küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliklerinin sonuçlarının görülmeye başlandığı son dönemlerde kasırgaların sıklığına değil, yıkıcı gücüne odaklandı.

Çalışmanın yazarı Illinois Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Başkanı Jeff Trapp, gelecekte, mevcut iklim şartlarında daha önce deneyimlenmeyen çok güçlü doğa olaylarının yaşanma potansiyeli olduğunu ifade etti.

Trapp, araştırmasında, kış fırtınalarının niteliğine dair radikal değişikleri tespit ederken sıcaklık artışıyla beraber rüzgar hızı, dönüşü ve yol uzunluğunu dahil ettiği bir formül kullandığında rüzgar hızının yaklaşık yüzde 14, gücünün ise 9 kat arttığı sonucuna ulaştı.

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