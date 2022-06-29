banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket yarın halkla paylaşılacak“
Amcaoğlu: “Hükümetin hazırladığı ekonomik paket...
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör geldi
Türkiye'den 50 megavatlık 2 jeneratör...
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Sağlık Bakanlığı’ndan önemli duyuru
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Gözler Tatar’da kulaklar Avcı’da!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
banner405
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Araştırma: Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs insanlar arasında yayılabilir

29 Haziran 2022 Çarşamba 18:15
Araştırma: Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs insanlar arasında yayılabilir

Bilim insanları domuzlardan bulaşan ve MRSA olarak bilinen ölümcül süpervirüsün insanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulundu.

Nature World News'in haberine göre, yeni bir çalışma, antibiyotikle tedaviye direnç gösteren MRSA'nın domuzlardan kaynaklanan yeni bir türünü ortaya çıkardı.

Yeni türün ortaya çıkmasının, domuz yetiştiriciliğinde uygulanan antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmasının bir sonucu olabileceği öne sürüldü.

banner341
Cambridge Üniversitesinin araştırma raporunda, artan insan enfeksiyonlarını gösteren verilere dayanarak yeni türün halk sağlığına yönelik potansiyel tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca enfekte olan kişilerin çiftlik hayvanları ile doğrudan temasının bulunmadığı belirtildi.

Yeni süpervirüs türü, insan vücuduna hızla adapte olan ve antibiyotiklere karşı direnç özelliğini koruyan CC398 olarak adlandırılıyor.

Araştırmanın detayları eLife dergisinde yayımlandı.

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2022 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar
DSÖ “Maymun Çiçeği“ Salgınının Küresel Acil Durum İlan Edilmesi Konusunu Görüşmek Üzere Toplandı
DSÖ “Maymun Çiçeği“ Salgınının Küresel Acil Durum İlan Edilmesi Konusunu Görüşmek Üzere Toplandı
Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolardan işlem görüyor
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
DSÖ: “Maymun çiçeği salgınının merkez üssü avrupa“
DSÖ: “Maymun çiçeği salgınının merkez üssü avrupa“
Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar
Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
“21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OKUL SALDIRISINDA YANLIŞ KARAR VERDİK”
“21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OKUL SALDIRISINDA YANLIŞ KARAR VERDİK”
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim