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Arap Ülkelerinde Kovid-19 Nedeniyle Can Kayıpları Artıyor

İstanbul, 9 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Fas\'ta 33, Cezayir\'de 9, Lübnan\'da 7, Yemen\'de 3, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE) ise 1 kişi hayatını kaybederken, Katar\'da vaka sayıları arttı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Nedeniyle Can Kayıpları Artıyor
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İstanbul, 9 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Fas'ta 33, Cezayir'de 9, Lübnan'da 7, Yemen'de 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayıları arttı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede toplam vefat sayısı 1427'ye yükseldi.
Açıklamada, 1941 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 75 bin 721'e, iyileşen sayısının ise 57 bin 239'a ulaştığı belirtildi.
CEZAYİR
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, 285 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 1571'e, vaka sayısının 46 bin 938'e çıktığı, 33 bin 183 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son bir gün içerisinde 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 498 kişide virüs tespit edildiği, 404 kişinin iyileştiği duyuruldu.
Açıklamada, toplam can kaybının 207, vaka sayısının 21 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 722'ye ulaştığı aktarıldı.
YEMEN
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 5 kişide de tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 576 olduğu, toplam vaka sayısının 1994'e, iyileşen hasta sayısının ise 1203'e ulaştığı kaydedildi.

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BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin virüsten hayatını kaybettiği, 644 kişinin enfekte olduğu, 410 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, can kaybının 391'e vaka sayısının 75 bin 98'e, iyileşen sayısının 66 bin 943'e ulaştığı kaydedildi.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 231 kişinin enfekte olduğu 256 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, vakaların, 120 bin 579'a, iyileşenlerin 117 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.
GAZZE'DE 528 KİŞİ KOVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında 528 kişinin daha görevlendirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Filistin'in aldığı Olağanüstü hal kararını ve Kovid-19 tedbirlerini uygulama konusunda 3 ay süreyle bu kişilerden yardım alınacağı belirtildi.
İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla Filistin genelinde OHAL'de 7'nci aya girilmiş oldu.
(AA/AK/ŞEB)
 

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