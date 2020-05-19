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Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttıyor

İstanbul, 19 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus\'ta 46\'ya, Umman\'da 26\'ya, Yemen\'de 23\'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan\'da vaka sayıları arttı.

19 Mayıs 2020 Salı 16:01
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttıyor
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İstanbul, 19 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 46'ya, Umman'da 26'ya, Yemen'de 23'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.
Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya, vaka sayısının 1043'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede 816 hastanın taburcu edildiği aktarıldı. 
UMMAN
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalanan 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 26'ya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 292 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 5 bin 671, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1574 olduğu aktarıldı.
YEMEN
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi Taiz şubesi, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 kişide virüs tespit edildiğini bildirdi.
Ulusal Komite ülkenin doğusundaki Şebve ilinde ise 2 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Ülkede son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybının 23'e, vaka sayısının 144'e yükseldiği kaydedildi.
KATAR

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Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1637 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 35 bin 606'ya çıktığı bildirilen açıklamada, 735 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 634'e ulaştığı ifade edildi.
Katar Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 15 olduğunu duyurmuştu.
BAHREYN
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 190 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 374'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 21 kişi artarak 2 bin 952'ye yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu paylaştı.
LÜBNAN
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 954 olduğunu duyurdu.
Açıklamada salgın nedeniyle yeni vefat kaydedilmediğine işaret edildi.
Lübnan makamlarından daha önce yapılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 olduğu bildirilmişti.
(AA/ÖZ/HA)
 

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