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Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı

İstanbul, 12 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas\'ta 33, Tunus\'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün\'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı. 

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:53
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
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İstanbul, 12 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı. 

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 430 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 344 kişinin de iyileştiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 524'e, salgına yakalanan sayısının da 82 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi. 

TUNUS 

Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 103'e ulaştığı kaydedildi. 

Açıklamada, 337 yeni vakayla ülkedeki hasta sayısının 6 bin 259'a iyileşenlerin ise bin 956'ya çıktığı belirtildi. 

ÜRDÜN 

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 saat içinde yeni Kovid-19 vaka sayısının 206 kişiyle zirveye çıktığı toplam hastanın 2 bin 945 olduğu bildirildi.

Ülkede salgından vefat edenlerin toplam 20 kişi olduğu belirtilen açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 107 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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ARAP ÜLKELERİNDE KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYIPLARI VE VAKALAR ARTTI

İstanbul, 12 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı. 

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 430 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 344 kişinin de iyileştiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 524'e, salgına yakalanan sayısının da 82 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi. 

TUNUS 

Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 103'e ulaştığı kaydedildi. 

Açıklamada, 337 yeni vakayla ülkedeki hasta sayısının 6 bin 259'a iyileşenlerin ise bin 956'ya çıktığı belirtildi. 

ÜRDÜN 

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 saat içinde yeni Kovid-19 vaka sayısının 206 kişiyle zirveye çıktığı toplam hastanın 2 bin 945 olduğu bildirildi.

Ülkede salgından vefat edenlerin toplam 20 kişi olduğu belirtilen açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 107 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi. 

(AA/TUĞ/ŞEB)

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