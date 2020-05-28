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Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı

İstanbul, 28 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Kuveyt\'te 185\'e, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE) 258\'e, Umman\'da 40\'a yükselirken, Fas, Tunus ve Filistin\'de vaka sayıları arttı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:57
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
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İstanbul, 28 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Kuveyt'te 185'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 258'e, Umman'da 40'a yükselirken, Fas, Tunus ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 185'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 845 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 24 bin 112'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 752 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen hasta sayısının 8 bin 698'e ulaştığı bilgisi verildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 258'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede 563 kişinin enfekte olduğu ve vaka sayısının 32 bin 532'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 bin 685 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Umman Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, ülkedeki toplam can kaybının 40'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede 636 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle enfekte olanların sayısının 9 bin 9 olduğu kaydedildi.

Bakanlık şu ana kadar 2 bin 177 kişinin hastalığı atlattığını belirtti.

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Fas Sağlık Bakanlığı, 35 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 636'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 109 olduğu kaydedildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 17 kişinin testinin pozitif çıktığı ve toplam vaka sayısının 1068'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 938 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bakanlık son yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 48 olduğunu bildirmişti. 

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, 1 kişide daha virüs tespit edilmesiyle abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 614'e yükseldiğini söyledi.

Yeni can kaybı kaydedilmediğini belirten Keyle, şu ana kadar virüsten 5 kişinin yaşamını yitirdiğini yineledi.

Kudüs'teki vaka sayısının 179 olarak tahmin edildiğine işaret eden Keyle, İsrail, Bakanlığın çalışmalarına izin vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını vurguladı.

(AA/FEZ)
 

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