Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

İstanbul, 9 Eylül 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 9, Kuveyt'te 4, Filistin ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs sebebiyle 9 kişi daha vefat etti, ülkede 349 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, 751'e ulaşırken, vaka sayısı 87 bin 939, iyileşen hasta sayısı ise 83 bin 115 oldu.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 838 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 552'ye, vaka sayısının da 92 bin 82'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 222'ye ulaştığı ifade edildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 696 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 217'ye, vaka sayısı 36 bin 214'e, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 993'e ulaşmış oldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 883 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 393'e vaka sayısının 75 bin 981'e, iyileşen sayısının 67 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

(AA/FEZ)

