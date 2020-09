Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

İstanbul, 8 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 18, Filistin'de 10, Umman'da 8, Bahreyn'de 3, Kuveyt'te 2, Tunus'ta 1 kişi yaşamını yitirdi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan açıklamada, 18 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 749 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 314'e, vakaların 19 bin 583, iyileşenlerin 2 bin 247'ye çıktığı ifade edildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 717 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 215'e, vaka sayısı 35 bin 463'e, iyileşenlerin sayısı 24 bin 226'ya ulaşmış oldu.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs sebebiyle 8 kişi daha vefat etti, 717 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, 742'ye ulaşırken vaka sayısı 87 bin 590, iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 937 oldu.

Umman'da son olarak Kovid-19'dan 650 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



BAHREYNBahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 202'ye çıktığı belirtildi.Açıklamada, ülkede 658 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 56 bin 76'ya ulaştığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının 51 bin 240 olduğu aktarıldı.KUVEYTKuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 857 kişinin enfekte olduğu belirtildi.Böylece toplam can kaybının 548'e, vaka sayısının da 91 bin 244'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 81 bin 654'e ulaştığı ifade edildi.TUNUSTunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 83 kişide de virüs tespit edildiği ifade edildi.Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 94'e, vaka sayısının 5 bin 124'e, iyileşen sayısının 1788'e ulaştığı kay(AA/ÖZ/HA)