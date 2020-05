Arap Ülkelerinde Kovid-19\'dan Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI KUVEYT'TE 175, KATAR'DA 30, UMMAN'DA 38, BAHREYN'DE 15 OLDU

FİLİSTİN VE FAS'TA DA VAKA SAYILARI ARTTI

TUNUS'TA YENİ VAKA VE CAN KAYBI GÖRÜLMEZKEN, İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI YÜKSELDİ

İstanbul, 27 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt'te 3, Katar'da 2, Umman ve Bahreyn'de ise birer kişi daha hayatını kaybetti. Filistin ve Fas'ta da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 175'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede 692 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 23 bin 267'ye çıktığını belirten Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 946 olduğunu aktardı.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 30'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 48 bin 947'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 13 bin 283'e ulaştığı ifade edildi.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, ülkedeki toplam can kaybının 38'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede 255 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle enfekte olanların sayısının 8 bin 373 olduğu kaydedildi.

Bakanlık şu ana kadar 2 bin 177 kişinin hastalığı atlattığını belirtti.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha salgın sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 15'e çıktığını açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında yeni vakaya rastlanmadığı aktarıldı.Bahreyn makamları son olarak Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 366, iyileşen sayısının ise 4 bin 938 olduğunu bildirmişti.FASFas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 584'e yükseldiğini duyurdu.Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 969 olduğu kaydedildi.FİLİSTİN'DE 5 YENİ VAKA KAYDEDİLDİFilistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 613'e yükseldiğini söyledi.Yeni can kaybı kaydedilmediğini belirten Keyle, şu ana kadar virüsten 5 kişinin yaşamını yitirdiğini yineledi.Kudüs'teki vaka sayısının 179 olarak tahmin edildiğine işaret eden Keyle, İsrail, Bakanlığın çalışmalarına izin vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını dile getirdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada bölgede 3 yeni vaka tespit edildiği ve toplam sayısının 61'e yükseldiği kaydedilmişti.TUNUS'TA YENİ VAKA TESPİT EDİLMEDİTunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 gelişmeleri kapsamında ülke genelinde yeni vakaya rastlanmadığı ve can kaybı olmadığı duyuruldu.Bakanlık, tedavi sürecindeki 10 hastanın daha taburcu olmasıyla iyileşenlerin sayısının 929'a yükseldiğini belirtti.Açıklamada, vaka sayısının 1051, can kaybının 48 olduğu hatırlatıldı.(AA/ÖZ/HA)