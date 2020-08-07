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Arap ülkelerinden Lübnan'a tıbbi ve insani yardım

Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a Arap ülkelerinden çok sayıda tıbbi ve insani yardım gönderildi.

07 Ağustos 2020 Cuma 08:40
Arap ülkelerinden Lübnan'a tıbbi ve insani yardım
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Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve büyük maddi hasara ve can kaybına yol açan patlamanın ardından pek çok Arap ülkesi başta sahra hastaneleri olmak üzere Lübnan'a tıbbi ve insani yardım gönderdi.

Fas

Fas haber ajansı MAP'a göre, Kral 6. Muhammed'in talimatı üzerine Beyrut'a bir askeri sahra hastanesi, 14'ü doktor olmak üzere 100 sağlık personeli ile tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla koruyucu maske, dezenfektan, tıbbi yelek, gıda maddeleri, çadır ve battaniyelerden oluştuğu belirtildi.

Katar

Katar, daha önce gönderdiği iki sahra hastanesinin yanı sıra Lübnan'a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyan 4 uçak gönderdi.

Tunus

Tunus yönetimi, Lübnan'a, gıda, ilaç ve tıbbi gereç taşıyan iki askeri uçak gönderdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 100 Lübnanlı yaralının Tunus'taki hastanelerde tedavi edilmesi talimatı verdi.

Mısır

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki askeri uçağın Lübnan'a gönderilmek üzere hazırlandığını açıkladı.

Mısır'ın Beyrut Büyükelçiliği ise Mısır sağlık ekiplerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) da 30 tonluk insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Lübnan'a gönderdi.

Bahreyn

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa da Lübnan'a acil insani yardım vaadinde bulundu.

Bahreyn Kızılayı ise Lübnan Kızılayı'na 50 bin dolar bağışta bulundu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Lübnan halkının yaralarını sarmak için ülkeye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Yardımların, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi aracılığıyla gönderileceği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Lübnana Tıbbi Ve Insani YardımArap ülkeleri Lübnan Yardım
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