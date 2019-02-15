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Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı

Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı

15 Şubat 2019 Cuma 15:51
Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkede geçen mayısta gerçekleştirilen seçimlerden tam 9 ay sonra hükümet kurmayı başardı. Aylar süren çetin pazarlıkların ardından ortaya çıkan yeni yönetimde ilkler yaşandı. Onlardan biri de kabinede 4 kadın bakanın yer alması ve Raya Hasan'ın Lübnan'ın ve Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı olarak atanması.

Raya Hasan'ın aday gösterilmesi, hem müttefiklerin ve hem de rakiplerin şaşırmasına neden oldu.

Zira özellikle komşu Suriye'de devam eden savaşın Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere olan yansımaları, güvenliğin ne kadar önemini olduğunu ortaya koymakla beraber, bir kadının güvenlik meselelerini nasıl çözeceği gibi soruları akıllara getirdi.

Euronews muhabiri Mariam Chehab, yeni bakana, güvenlikten medeni evliliğe, aile içi şiddetten yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin getirdiği ilave ekonomik yüke birçok konuda merak edilenleri sordu.

Mariam Chehab'ın yeni bakanla mülakatı, Lübnan halkı için üzücü bir günün yıl dönümüne denk geldi. 14 Şubat, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Refik el-Hariri'nin ölüm yıldönümü.

'Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz'
Hariri dahil 21 kişinin ölmesine, 230 kişinin de yaralanmasına neden olan suikast, hem Lübnan'da hem de bölgede deprem etkisi yarattı.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu Birleşmiş Milletler'e havale etti.

BMGK, 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kurulmasına karar verdi. Özel mahkeme, statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009 tarihinde çalışmalarına başladı.

Lübnanlı bakan, Refik Hariri suikastının BM mahkemesi tarafından çözülmesi için beklediklerini dile getirdi.

Gerçek suçluları bilmek istediklerini belirten Raya Hasan, "Gerçeklerin ortaya çıkması için ısrar ediyoruz. Başka bir şey değil; gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz ve bunun için bekliyoruz." diyor.

'Bakan adaylığı benim için sürpriz oldu'
İçişleri bakanı adaylığı ile ilgili, El-Hasan, bu durumun kendisi için bir sürpriz olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Lübnan halkının kadınlarla herhangi bir sorununun olmadığını da kaydeden Raya Hasan, "Ülkemizde böylesine istisnai bir göreve bir kadının getirilmesinde hiçbir mani yok." diye konuştu.

Ayrıca el Hasan, "Kadınların bakanlıklara atanması diğer bölge ülkelerine de yayılmalı ve bu eşsiz deneyim yaygınlaşmalı." diyor.

Lübnan İçişleri Bakanı, güvenlik konusundaki endişeleri ise şu sözlerle yanıtladı:

"Bakanlığımızla bağlantılı kamu güvenliği ve iç güvenlik birimleri, Lübnan'ın alanında en iyi iki kişisi tarafından idare ediliyor. Gerçekleştirilen önleyici operasyonlar, emniyetin ve istikrarın çok iyi seviyelere gelmesini sağladı. Bu birimlerin başındaki kişiler yetkinlikleriyle biliniyorlar."

Ayrıca Raya Hasan, güvenliğin yanı sıra trafikteki sıkı denetlemeler, kent merkezlerindeki engel, beton duvar ve diğer bariyerlerin kaldırılması ve havaalanında güvenliğin arttırılması gibi ilave bazı uygulamaların yapıldığına da işaret etti.

'Şiddete uğrayan kadınlar polise gitmeli ama bilinçlendirme seminerleri de olmalı'
Euronews, Lübnanlı bakana, aile içi şiddeti de sordu.

Hassan, şiddet gören kadınların şikayetinin dinlenmesi gerektiğini belirterek kadınların saldırıya uğraması veya tehdit edilmesi durumunda bu problemleri aktarabilecekleri bir adresin bulunması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Raya Hasan, "Lübnan'ın her bir kentinde ya da kasabasında bulunan polis karakolları, saldırıya uğrayan kadınları dinlemek ve kadınların şikayetlerini işleme almak zorunda" ifadelerini kullandı.

Hemcinslerine sahip çıkan ve "Bu konuda çok katı olacağım." diyen yeni Lübnan İçişleri Bakanı, saldırıya, istismara, hakarete ya da fiziki şiddete uğrayan her kadını, şikayette bulunmak üzere en yakındaki karakola gitmeye çağırdı.

Öte yandan el Hasan, güvenlik ve yasal konuların yanı sıra, aile içi şiddetin çözümünde, bilinçlendirme çabalarına ağırlık verilmesi gerektiğini de düşündüğünü kaydetti.

Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hasan, "Son yıllarda Lübnan'daki en ciddi sorunlardan biri haline gelen ve günden güne büyüyen bu meselesinin çözümü için her iki tarafın da katılacağı bilinçlendirme seminerleri yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Raya Hasan
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