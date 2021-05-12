Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

Arap Birliği, Filistin’de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Geyt, toplantının asıl amacının, dünyaya Filistin’deki durumun, bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrı

Toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani,

İsrail’in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.