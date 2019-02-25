Arap Birliği Genel Sekreteri, Türkiye ve İran'ı çatışmalara müdahil olmakla suçladı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ı Suriye, Libya ve Yemen'deki çatışmalara müdahil olmakla suçladı.

Mısır’da düzenlenen Arap Birliği-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri , "Yemen, Suriye ve Libya'da yaşanan çatışmalar hakkında AB ile ortak kaygılara sahibiz. Bu kaygılarımıza Türkiye ve İran gibi yabancı ülke müdahaleleri de dahil." açıklamasında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt; Yemen, Suriye ve Libya'da yaşanan çatışmaların çözümünün askeri yöntemlerle olamayacağını belirtti ve söz konusu ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Cumartesi günü Mısır’ın turistik beldesi Şarm el-Şeyh’te başlayan “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ne Arap Birliği ülkeleri liderlerinin yarısı katılmadı.

21 aktif üyenin yer aldığı birlikte 11 ülke kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edilirken, dört ülke başbakan düzeyinde, dördü dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağladı. Zirve pazartesi günü sona erecek.