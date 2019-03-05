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Arakanlı Örgütlerden Fransa\'ya Çağrı

“SOMUT ADIM ATIN”

Arakanlı Örgütlerden Fransa\'ya Çağrı

“SOMUT ADIM ATIN”

05 Mart 2019 Salı 16:42
Arakanlı Örgütlerden Fransa\'ya Çağrı

“SOMUT ADIM ATIN”
Ankara, 5 Mart 19 : Arakanlı farklı etnik gruplardan oluşan 84 örgüt, Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımdan sorumlu tutulması için mart ayında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten Fransa'ya somut adım atması çağrısında bulundu. 
Dünya genelinde farklı etnik gruplardan oluşan Arakanlı 84 örgüt, Myanmar ordusunun, Arakan'da işlenen insanlık suçu ve soykırım nedeniyle sorumlu tutulması için ortak açıklama yayımladı. 
Almanya ile bu ay ilk kez ortak BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Fransa'ya çağrıda bulunan örgütler, Fransa hükümetinin soykırım suçlularının adalet karşısına çıkarılması için somut adım atması talebinde bulundu. 
Myanmar ordusunun Arakan'da insanlığa karşı suç işlediğini ve soykırımdan sorumlu olduğunu ifade eden örgütlerin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin köklerine güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşü için ve şiddet döngüsünün sona ermesi için ön şarttır. Burma halkı iç adalete erişimden yoksun bir şekilde açıklanamaz suçlardan acı çekiyor. Bu ay BM Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Fransa'ya somut adımlar atması için çağrıda bulunuyoruz."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce verdiği bir demeçte, Arakanlılara yönelik saldırıları "devam eden soykırım" şeklinde tanımladığı ve yapılan etnik temizliğin kınanması için harekete geçilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Fransa'nın, Macron'un bu ifadelerine uygun hareket etmesi talebinde bulunuldu. 
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.
Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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