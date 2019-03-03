Aracı kara saplanan sürücü şili sosuyla 5 gün hayatta kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yoğun kar yağışı nedeniyle köpeğiyle aracında mahsur kalan bir kişi 5 gün sonra kurtarılabildi.

Ülkenin Oregon eyaletinde 24 Şubat'ta gerçekleşen olayda dört çeker arazi aracını karda denemek isteyen Jeremy R. Taylor kara saplandı. 36 yaşındaki Taylor, aracını kurtaramayınca köpeği ile birlikte geceyi aracında geçirmeye karar verdi. Fakat ertesi sabah kar seviyesinin daha da yükselmiş olduğunu fark eden sürücü köpeği Ally ile birlikte yardım aramaya çalıştı. Karda ilerleyemeyince aracına geri dönmek zorunda kaldı.

'Şili sosu' ile hayatta kaldı

Düzenli aralıklarla aracını çalıştırarak ısınmayı başaran Taylor, bir çeşit kırmızı biber sosu olan şili paketleri sayesinde hem köpeğinin hem de kendisinin açlığını giderebildi. Karı eriterek susuzluklarını gideren Taylor hakkında polis arama kurtarma emri çıkardı.

Genç adam ve köpeğine 5 gün sonra ulaşıldı. Kar aracı ile bölgeden geçen bir kişinin kendilerini fark ederek polisi aramasıyla yardım ekipleri bölgeye intikal etti. Kurtarma ekipleri Taylor ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak araçta 5 gün mahsur kaldıkları için halsiz olduklarını açıkladı.