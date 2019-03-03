Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti
TAVURİ'NİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Öğrenci değil trafik canavarı
ÖĞRENCİ DEĞİL TRAFİK CANAVARI
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
GÜNEY'DE EYLEME KATILDI, KUZEYDE TUTUKLANDI
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
banner282

Aracı kara saplanan sürücü şili sosuyla 5 gün hayatta kaldı

Aracı kara saplanan sürücü şili sosuyla 5 gün hayatta kaldı

03 Mart 2019 Pazar 16:28
Aracı kara saplanan sürücü şili sosuyla 5 gün hayatta kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yoğun kar yağışı nedeniyle köpeğiyle aracında mahsur kalan bir kişi 5 gün sonra kurtarılabildi.

Ülkenin Oregon eyaletinde 24 Şubat'ta gerçekleşen olayda dört çeker arazi aracını karda denemek isteyen Jeremy R. Taylor kara saplandı. 36 yaşındaki Taylor, aracını kurtaramayınca köpeği ile birlikte geceyi aracında geçirmeye karar verdi. Fakat ertesi sabah kar seviyesinin daha da yükselmiş olduğunu fark eden sürücü köpeği Ally ile birlikte yardım aramaya çalıştı. Karda ilerleyemeyince aracına geri dönmek zorunda kaldı.

'Şili sosu' ile hayatta kaldı
Düzenli aralıklarla aracını çalıştırarak ısınmayı başaran Taylor, bir çeşit kırmızı biber sosu olan şili paketleri sayesinde hem köpeğinin hem de kendisinin açlığını giderebildi. Karı eriterek susuzluklarını gideren Taylor hakkında polis arama kurtarma emri çıkardı.

Genç adam ve köpeğine 5 gün sonra ulaşıldı. Kar aracı ile bölgeden geçen bir kişinin kendilerini fark ederek polisi aramasıyla yardım ekipleri bölgeye intikal etti. Kurtarma ekipleri Taylor ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak araçta 5 gün mahsur kaldıkları için halsiz olduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
şili Sosuyla Hayatta Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya kıyafetli 'yolsuzluk' göndermesi
Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya kıyafetli 'yolsuzluk' göndermesi
El Ezher Şeyhi: Çok eşlilik kadınlara karşı adaletsizliktir
El Ezher Şeyhi: Çok eşlilik kadınlara karşı adaletsizliktir
David Beckham çocuklar için yeşil sahalara döndü
David Beckham çocuklar için yeşil sahalara döndü
Ahşap tekneler nehirle buluştu
Ahşap tekneler nehirle buluştu
İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te
İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te
Ürdün'de Arap Parlamentolar Birliği'nin “Kudüs“ konferansı başladı
Ürdün'de Arap Parlamentolar Birliği'nin “Kudüs“ konferansı başladı
Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Netanyahu'nun siyasi hayatı bitiyor mu?
Netanyahu'nun siyasi hayatı bitiyor mu?
Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu
Afrika sinemasının en prestijli ödülü sahibini buldu
Malezya'da uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak
Malezya'da uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim