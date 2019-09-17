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Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

APPLE'IN, 13 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE VERGİ BORCU ÇIKARAN AB KOMİSYONU KARARI HAKKINDA AÇTIĞI DAVADA İLK DURUŞMA YAPILDI
Dünyanın en değerli şirketlerinden, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararına karşı açtığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi.
AB Komisyonu'nun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin Apple'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı.
5 hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor.
SORUŞTURMA 3 YILDA TAMAMLANMIŞTI

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AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.
AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.
Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.
Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 19:31
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