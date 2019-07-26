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Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın Aldı

Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın Aldı

26 Temmuz 2019 Cuma 06:19
Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın Aldı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, mikro çip üreticisi Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı.Şirketten yapılan açıklamada, Intel'in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ardından Intel'in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple'a devredileceği ifade edildi.

2 BİN 200 INTEL ÇALIŞANI APPLE'A GEÇECEK   

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2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması öngörülen birleşmenin ardından Intel'in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanı Apple'a katılacağı kaydedildi.

Apple'ın anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

Anlaşmanın ardından Intel'in akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.


 

Son Güncelleme: 26.07.2019 09:39
Anahtar Kelimeler:
AppleIntelAkıllı Telefon Modemi
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