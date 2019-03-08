Apple CEO'su Tim Cook Twitter'da adını Tim Apple olarak değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump Amerika İşgücü Politikaları Danışma Kurulu ile yaptığı görüşmede Apple CEO'su Tim Cook ile bazı şirketlerin temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Tim Cook'un soyadını karıştıran Trump, Apple CEO'suna "Tim Apple" şeklinde hitap etti.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından binlerce kullanıcı konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu. Tim Cook da bu olay sonrası Twitter profilinde Tim Cook olarak görülen ismini Tim ve yanına Apple logosu şeklinde değiştirdi.

Ancak profildeki Apple işareti Unicode sembolü olmadığı için sadece İOS gibi Apple işletim sistemlerinde görülebilir. Android ya da Windows kullanıcıları söz konusu Apple işaretini göremiyor.

Bazı yorumcular Tim Cook'un Apple ile özdeşleştiğini ve Trump'ın Apple CEO'sunu yönettiği şirketin adıyla bilerek andığı yorumlarını yaptı.

Kısa süre sonra Beyaz Saray'ın görüşmeye ilişkin yayınladığı nüshada Tim Cook'tan yine Tim Apple olarak bahsedildi.