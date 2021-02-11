banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Yine mi Resmiye hanım meselesi!
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Sağlık Bakanlığı’nın ‘’SESSİZ SORUNU’’ !
Yakarış
Yakarış
İki devletli çözüm tek yol
İki devletli çözüm tek yol
banner376

Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geçti

Küresel bazda 2020’nin son çeyreğinde 16 milyon daha çok akıllı telefon satılırken, Apple yüzde 23,4 pazar payı ile Samsung'u geçmeyi başardı.

11 Şubat 2021 Perşembe 11:30
Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geçti
banner337
banner391

Küresel bazda 2020’nin son çeyreğinde 16 milyon daha çok akıllı telefon satılırken, Apple yüzde 23,4 pazar payı ile Samsung'u geçmeyi başardı.

Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ekim-aralık döneminde küresel pazarda 385,9 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 16 milyon adet daha çok akıllı telefon satılırken, LG, Vivo, Nokia ve Blackberry'in en fazla akıllı telefon satan şirketler sıralamasında gerilerde olması dikkati çekti.

En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler ön plana çıktı.

En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra Çinli Xiaomi ve Oppo markaları da bulunuyor.

banner341
Son çeyrekte 90,1 milyon akıllı telefon satmayı başaran Apple, dünyanın en fazla akıllı telefon satıcısı sıralamasında Samsung'u geçti. Apple, son çeyrekte satışlarını yüzde 22 artırırken, pazar payı da yüzde 23,4 oldu. Apple, söz konusu dönemde iPhone 12’yi pazara sürmüştü.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ekim-kasım döneminde satışlarını yüzde 6,2 artırdı ve 73,9 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı oldu. Samsung’un pazar payı ise yüzde 19,1 oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin son çeyrekte satışlarını yüzde 32 artırması dikkati çekti. Şirket 43,3 milyon adet satış yaparak üçüncü sırada yer aldı. Pazar payı da yüzde 11,2 oldu.

Diğer Çinli üretici Oppo ise söz konusu dönemde 33,8 milyon telefon satarken, yüzde 8,8 pazar payı ile dördüncü oldu.

Söz konusu dönemde diğer Çinli üretici Huawei, 32,3 milyon adet akıllı telefon satarak beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları 2020’nin son çeyreğinde 2019’nın aynı çeyreğine göre yüzde 42,4 azalırken, pazar payı yüzde 15,2’den yüzde 8,4’e geriledi. 

LG, Vivo, Nokia ve Blackberry gibi diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 112,4 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 29,1 olarak tespit edildi.

banner360
Son Güncelleme: 11.02.2021 13:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obezite tedavisinde “oyunun kurallarını değiştiren“ ilaç bulundu
Obezite tedavisinde “oyunun kurallarını değiştiren“ ilaç bulundu
İtalya'da 1,3 ton kokain ele geçirdi
İtalya'da 1,3 ton kokain ele geçirdi
BM'den "DEAŞ tehdidi yeniden büyüyor" uyarısı
BM'den "DEAŞ tehdidi yeniden büyüyor" uyarısı
Çin'den DSÖ'ye: Virüsle ilgili ABD'de araştırma yapın
Çin'den DSÖ'ye: Virüsle ilgili ABD'de araştırma yapın
İngiltere aşılama bitmeden ülke dışına seyahatlere izin vermeyecek
İngiltere aşılama bitmeden ülke dışına seyahatlere izin vermeyecek
DSÖ: "AstraZeneca aşısını ciddi hastalık düzeyini azaltabilmek adına kullanmamamız için hiçbir neden yok"
DSÖ: "AstraZeneca aşısını ciddi hastalık düzeyini azaltabilmek adına kullanmamamız için hiçbir neden yok"
Borrell: Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını önereceğim
Borrell: Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını önereceğim
Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor
Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor
Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak
Reddit, çalışan sayısını ikiye katlayacak
İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu
İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim