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Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik "uyarmakla" Yetindi

AP\'DE TÜRK BAYRAĞINI YIRTARAK BÜYÜK BİR PROVOKASYONA İMZA ATAN NEO-NAZİ MİLLETVEKİLİ LAGOS SABIKALI ÇIKTI 

Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik "uyarmakla" Yetindi

AP\'DE TÜRK BAYRAĞINI YIRTARAK BÜYÜK BİR PROVOKASYONA İMZA ATAN NEO-NAZİ MİLLETVEKİLİ LAGOS SABIKALI ÇIKTI 

30 Ocak 2020 Perşembe 13:57
Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik

AP'DE TÜRK BAYRAĞINI YIRTARAK BÜYÜK BİR PROVOKASYONA İMZA ATAN NEO-NAZİ MİLLETVEKİLİ LAGOS SABIKALI ÇIKTI 

YUNANİSTAN'DA İKİ KEZ TUTUKLAN VE HAPİS YATAN LAGOS HAKKINDA "SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, YÖNETME VE ÖRGÜTE ÜYE OLMA" NEDENİYLE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Brüksel, 30 Ocak 20 :  Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Lagos'un, oturum başkanı tarafından "uyarıldığını" bildirdi.

AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, AA muhabirinin Lagos'un eylemi üzerine herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin sorusuna, "Oturum başkanı, söz konusu kişinin davranışının kabul edilemez ve kurallara aykırı olduğunu açıkça ifade etti." karşılığını vererek, detaylı şekilde AP oturumlarının kurallarını anlatan bir mesaj iletti.

Colard, "Bu çerçevede milletvekilinin AP oturum kurallarını açıkça ihlal ettiği görülüyor. Herhangi bir cezai süreç başlatılacak mı?" sorusu üzerine de süreçle ilgili gelişme olması durumunda bilgi vereceğini aktardı.

AP'NİN SABIKALI MİLLETVEKİLİ

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AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

2012-2019 yılları arasında Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu "E. La. Syn" Partisi'nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.

AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı da 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor. 

Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmayla ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.

(AA/HUR/SEL)
 

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