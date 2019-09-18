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Ap\'den Brexit Kararı

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA, İNGİLTERE\'NİN AVRUPA BİRLİĞİ\'NDEN (AB) MEVCUT BREXİT ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLİ ŞEKİLDE AYRILMASINI DESTEKLEYEN KARAR KABUL EDİLDİ

Ap\'den Brexit Kararı

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA, İNGİLTERE\'NİN AVRUPA BİRLİĞİ\'NDEN (AB) MEVCUT BREXİT ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLİ ŞEKİLDE AYRILMASINI DESTEKLEYEN KARAR KABUL EDİLDİ

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
Ap\'den Brexit Kararı

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA, İNGİLTERE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN (AB) MEVCUT BREXİT ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLİ ŞEKİLDE AYRILMASINI DESTEKLEYEN KARAR KABUL EDİLDİ

Strazburg, 18 Eylül 19 : Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şeklide ayrılmasını destekleyen kararı onayladı.   

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulunda İngiltere'nin AB'den mevcut Brexit anlaşması kapsamında düzenli şeklide ayrılmasının desteklendiği karar 126 "hayır" oyuna karşı 544 "evet" oyuyla kabul edildi. Kurulda 38 de çekimser oy kullanıldı. 

Kararda, İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük "tedbir maddesi" olmadan ayrılığın kabul edilmediği vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi halinde bunun tek sorumluluğun İngiltere'ye ait olduğunun altı çizilen kararda, İngiltere'nin talep ederse, anlaşmasız ayrılığı önlemek, seçim veya referandum düzenlemek şartıyla Brexit tarihinin ertelenebileceği belirtildi.  

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Kararda, Brexit tarihinin ertelenmesi halinde bunun AB kurumlarının işleyişini etkilememesi gerektiği kaydedildi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan TheresaMay'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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