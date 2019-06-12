Ap\'deki Liberaller Adını Değiştirdi

Brüksel, 12 Haziran 19 (.): Avrupa Parlamentosundaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.
ALDE'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, grubun adının "Avrupa'yı Yenile" (Renew Europe) olarak değiştirildiği duyuruldu.
Son seçimlerde büyük başarı gösteren liberaller, bir önceki AP seçimlerine göre sandalye sayısını 37 artırarak 105'e ulaştı ve parlamentodaki üçüncü büyük siyasi grup oldu.
Toplam 751 sandalyeli parlamentonun, 2 Temmuz'da yeni görev dönemi başlayacak.
(AA/TUĞ/ÖK)