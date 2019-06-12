banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92606
ALTIN
248.525
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5356
Kıb-Tek’te hırsızlık yapanlara 2 gün tutukluluk verildi
KIB-TEK’TE HIRSIZLIK YAPANLARA 2 GÜN...
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Kayıp 3 kişi bulundu
KAYIP 3 KİŞİ BULUNDU
banner307

Ap\'deki Liberaller Adını Değiştirdi

Brüksel, 12 Haziran 19 (.): Avrupa Parlamentosundaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını

Ap\'deki Liberaller Adını Değiştirdi

Brüksel, 12 Haziran 19 (.): Avrupa Parlamentosundaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:40
Ap\'deki Liberaller Adını Değiştirdi

Brüksel, 12 Haziran 19 (.): Avrupa Parlamentosundaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı. 
ALDE'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, grubun adının "Avrupa'yı Yenile" (Renew Europe) olarak değiştirildiği duyuruldu. 
Son seçimlerde büyük başarı gösteren liberaller, bir önceki AP seçimlerine göre sandalye sayısını 37 artırarak 105'e ulaştı ve parlamentodaki üçüncü büyük siyasi grup oldu. 

banner317
AB üyesi 28 ülkede 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) sandalye kaybederken, aşırı sağcı popülist partiler, liberaller ile Yeşiller güç kazandı.
Toplam 751 sandalyeli parlamentonun, 2 Temmuz'da yeni görev dönemi başlayacak.
(AA/TUĞ/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e Ait Tekne Battı
Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e Ait Tekne Battı
Ebola Uganda'ya Sıçradı
Ebola Uganda'ya Sıçradı
İran'ın Güneydoğusunda 1,2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İran'ın Güneydoğusunda 1,2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ikby'de Hükümeti Kurma Görevi Mesrur Barzani'ye Verildi
Ikby'de Hükümeti Kurma Görevi Mesrur Barzani'ye Verildi
Çin'de Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor
Çin'de Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor
İngiltere'den Hong Kong Açıklaması
İngiltere'den Hong Kong Açıklaması
Ab'den İngiltere'ye Ayrılık Faturası Uyarısı
Ab'den İngiltere'ye Ayrılık Faturası Uyarısı
İklim değişikliği 10 yılda dünya barışı için tehdit oluşturabilir
İklim değişikliği 10 yılda dünya barışı için tehdit oluşturabilir
Ebola Uganda'ya sıçradı
Ebola Uganda'ya sıçradı
AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor
AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim