banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97379
ALTIN
227.893
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.1327
EURO
6.1478
Mormenekşe yasta
MORMENEKŞE YASTA
Calıştığı restoranı soydu
CALIŞTIĞI RESTORANI SOYDU
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
USLANMAYAN KOCA HAPSE GİRMEYE DOYMUYOR
banner307
Flaş Haber
Adil olun!
Kapat

Ap, Avrupa\'ya Sömürgeci Geçmişini Hatırlattı

AVRUPA PARLAMENTOSU, AB ÜLKELERİNE AFRİKA KÖKENLİLERE UYGULANAN AYRIMCILIĞA SON VERMELERİ VE KOLONYAL DÖNEMDE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

Ap, Avrupa\'ya Sömürgeci Geçmişini Hatırlattı

AVRUPA PARLAMENTOSU, AB ÜLKELERİNE AFRİKA KÖKENLİLERE UYGULANAN AYRIMCILIĞA SON VERMELERİ VE KOLONYAL DÖNEMDE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

26 Mart 2019 Salı 18:01
Ap, Avrupa\'ya Sömürgeci Geçmişini Hatırlattı

AVRUPA PARLAMENTOSU, AB ÜLKELERİNE AFRİKA KÖKENLİLERE UYGULANAN AYRIMCILIĞA SON VERMELERİ VE KOLONYAL DÖNEMDE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

Brüksel, 26 Mart 19 : Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa devletlerine Afrika'da işledikleri savaş suçlarını hatırlatarak, "çalınan eserleri geri vermeleri, özür dilemeleri ve tazminat ödemeleri" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, "Avrupa'daki Afrika kökenlilerin temel hakları" başlıklı metni 80'e karşı 535 oyla kabul etti.

Buna göre, AP, AB ve üyelerine eğitim, ev satın alma, kiralama, sağlık, cezai adalet, siyasal katılım ve göç gibi konularda "ırkçılık karşıtı politikalar geliştirmeleri ve ayrımcılığı durdurmaları" çağrısında bulundu.

 HAPİSHANELERDE YAŞANAN ÖLÜM VE ŞİDDET OLAYLARI

Metinde, Afrika kökenlilere karşı saldırıların arttığı anımsatılarak, nefret suçlarının tam olarak soruşturulması ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Avrupa hapishanelerindeki Afrika kökenlilere yönelik kötü muamelelerin kınandığı metinde, hapishanelerde yaşanan ölüm ve şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Metinde, Avrupa ülkelerinin cezai uygulamalarda, terörle mücadele önlemlerinde ve göç kontrollerinde etnik kökene dayalı fişleme yaptığı ifade edilerek, üye devletlere bu uygulamalara son vermeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

"KOLONYALİZM TARİHSEL SUÇ"

AB kurumlarına ve üye devletlere kolonyal dönemde işlenen insanlığa karşı suçları ve eşitsizlikleri düzeltme yolunda çözümler üretmeleri çağrısı yapılan metinde, "Bu tarihsel suçların günümüzde Afrika kökenliler için halen olumsuz etkileri söz konusu." ifadesine yer verildi.

Metinde, Avrupa devletlerinin, Afrika yönetimlerine kolonyal dönemde "işledikleri suçlardan dolayı tazminat ödemeleri, özür dilemeleri ve çaldıkları el sanatları ürünlerini iade etmeleri" gerektiği belirtildi.

Ayrıca AP, AB'ye kolonyal arşivleri kamuya açması ve eğitim müfredatına "kölecilik ve kolonyal" geçmişe dayanan tarihi bilgilerin konulması çağrısı yaptı.

(AA/ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Parlamentosu'ndan Mali Polis Gücü Talebi
Avrupa Parlamentosu'ndan Mali Polis Gücü Talebi
Bm'den
Bm'den "gazze Savaşın Eşiğinde" Uyarısı
Hindistan'da Kız Çocuğu Leopar Saldırısı Sonucu Öldü
Hindistan'da Kız Çocuğu Leopar Saldırısı Sonucu Öldü
Fransızların Çoğuna Göre
Fransızların Çoğuna Göre "demokrasi Gerileyecek"
Pompeo'dan Golan Tepeleri Tepkilerine Yanıt
Pompeo'dan Golan Tepeleri Tepkilerine Yanıt
"abd'nin Golan'ı İşgalci Siyonistlere Bağışlama Girişimi Sömürgeciliktir"
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak
Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim