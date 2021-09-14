AP Genel Kurulu toplandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğunlukla çevrim içi toplanan Parlamentonun, yaz tatilinin ardından düzenlenen açılış oturumuna az sayıda vekil katıldı.

Parlamento Başkanı David Sassoli'nin gündemi sunduğu açılış konuşmasının ardından sağlık ve hastalıkların önlenmesi konulu ilk oturuma geçildi.

AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, "Artık AB'de yetişkin nüfusun yüzde 72'sinin tam olarak aşılandığı bir aşı stratejisine sahibiz. Onaylı aşıların Kovid-19'a ve şimdiye kadar kaydedilen varyantlara karşı koruduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kyriakides, ekim itibarıyla Kovid-19'un seyrini değiştirecek üç yeni tedavinin açıklanacağını belirtti.

Yarın Parlamentoda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katılımıyla Afganistan konulu oturum düzenlenecek. İnsani durum ve göç krizi, AB’nin bunlara karşı alacağı önlemlerle Taliban ile nasıl ilişki kurulacağı tartışılacak.

Karar, perşembe günü oylanacak.