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AP'den seçim anketi: Liberaller ve milliyetçiler oylarını artıracak, iki dev parti kan kaybedecek

AP'den seçim anketi: Liberaller ve milliyetçiler oylarını artıracak, iki dev parti kan kaybedecek

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
AP'den seçim anketi: Liberaller ve milliyetçiler oylarını artıracak, iki dev parti kan kaybedecek

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için yapılan anketlere göre halihazırda en fazla milletvekiline sahip iki büyük parti olan muhafazakar Halk Partisi ile sol kanatta yer alan Sosyal Demokratların oy oranlarının büyük oranda düşebileceği belirtildi.

23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan ve 27 birlik üyesinin katılacağı Avrupa Parlamentosu seçimleri için yapılan birçok ankete göre daha önceden 217 milletvekiline sahip Halk Partisi'nin sandalye sayısının 183'e gerileyeceği ifade edildi. Tüm meclisin yüzde 29'unu temsil eden partinin önümüzdeki seçimlerde bu oranı yüzde 26'ya düşüreceği belirtildi.

Şu anda meclisin yüzde 25'ini temsil eden Sosyal Demokratların oy oranları anketlerdeki kadar düşük gelirse parlamentodaki temsil payı yüzde 19'a gerileyecek. Bu iki önemli kanadın oy oranları düşüş Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük iki parti olarak kalmalarını engellemeyecek.

Mayıs 2019'daki seçimlerde oy oranını en çok artırması düşünülen grupların liberaller ve Avrupa Birliği (AB) karşıtları olan Euroseptik kanadın olması öngörülüyor. Liberaller ve Demokratlar Birliği'nin oy oranını yüzde 9'dan yüzde 11'e çıkarması düşünülüyor.

Milliyetçi kanatta olan ve AB karşıtlığıyla bilinen İtalya Lig Partisi ile Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden temsilcileri barındıran Euroseptik Halkların ve Özgürlüğün Avrupası partisininse oy oranını yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarması bekleniyor.

Anket sonuçları Matteo Salvini'nin önderliğindeki Lig Partisi'nin Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği'nden (CDU) sonra Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük ulusal parti olacağını gösteriyor. Ulusal partiler kendilerinden çok daha büyük olan siyasi gruplarla ortaklık yapma eğilimindeler. Bu sayede Avrupa fonlarından da yararlanabiliyorlar.

2014'teki seçimlerde yer almayan ancak bu seçimlerde ne yapacakları merak konusu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un LREM Partisi ile İtalya'dan Luigi Di Maio'nun liderliğini üstlendiği 5 Yıldız Hareketi ise anketlerde diğerleri kategorisinde yer aldı.

Mayıs ayındaki AP seçimlerine 29 Mart tarihinde Brexit süreci tamamlanacak olan İngiltere'den milletvekilleri katılmayacak. Bu sebeple parlamentoda sandalye sayısı 751'den 705'e düşecek. Avrupa Birliği Brexit süreci ile birlikte Macaristan ve Polonya'da devam eden popülist partilerin iktidar savaşı sebebiyle çalkantılı bir süreçten geçiyor.

AP seçimlerinin ilki 1979'da yapıldı. Şimdiye kadar 9 kez AP üyelerinin belirlenmesi için seçime gidildi.

Anahtar Kelimeler:
AP Seçim
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