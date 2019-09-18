banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101930
ALTIN
275.206
DOLAR
5.6720
STERLİN
7.0834
EURO
6.2739
Bulut Akacan cezaevine gönderildi
BULUT AKACAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
‘Bırakın istifa edip, çekip gideyim’
ÇEKİCİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi
1 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner307

AP'den Brexit kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şeklide ayrılmasını destekleyen kararı onayladı.   

AP'den Brexit kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) mevcut Brexit anlaşması çerçevesinde düzenli şeklide ayrılmasını destekleyen kararı onayladı.   

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
AP'den Brexit kararı

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulunda İngiltere'nin AB'den mevcut Brexit anlaşması kapsamında düzenli şeklide ayrılmasının desteklendiği karar 126 "hayır" oyuna karşı 544 "evet" oyuyla kabul edildi. Kurulda 38 de çekimser oy kullanıldı. 

Kararda, İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük "tedbir maddesi" olmadan ayrılığın kabul edilmediği vurgulandı.

Anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi halinde bunun tek sorumluluğun İngiltere'ye ait olduğunun altı çizilen kararda, İngiltere'nin talep ederse, anlaşmasız ayrılığı önlemek, seçim veya referandum düzenlemek şartıyla Brexit tarihinin ertelenebileceği belirtildi.  

Kararda, Brexit tarihinin ertelenmesi halinde bunun AB kurumlarının işleyişini etkilememesi gerektiği kaydedildi.

banner317
BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan TheresaMay'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

Son Güncelleme: 18.09.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ap Brexit Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan elektronik sigarayı yasakladı
Hindistan elektronik sigarayı yasakladı
Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor
Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor
İsrail'de seçim yine berabere bitti
İsrail'de seçim yine berabere bitti
Yanlış yere park eden sürücüye şok ceza!
Yanlış yere park eden sürücüye şok ceza!
Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek
Fransa, Suudi Arabistan'a aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek
Tunus Cumhurbaşkanı Adayından
Tunus Cumhurbaşkanı Adayından "hiçbir Partiyle İttifak Olmayacak" Açıklaması
İspanya erken seçime gidiyor
İspanya erken seçime gidiyor
Facebook'tan Netanyahu'ya 2. kez paylaşım engeli
Facebook'tan Netanyahu'ya 2. kez paylaşım engeli
Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü
Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü
Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü
Afganistan'da kanlı gün: 48 ölü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim